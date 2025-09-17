Гол Окулова принес «Авангарду» в Омске победу над Уфой в овертайме

Гости сначала особо не показывали чего-то опасного в первом периоде, но и преимущество омичей, которое было небольшим, голами не закончилось. В итоге за три с небольшим минуты до перерыва одна из редких атак уфимцев увенчалась шайбой Александра Черного с передач Комарова и Хохрякова.