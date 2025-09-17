Гол Окулова принес «Авангарду» в Омске победу над Уфой в овертайме

«Авангард» дома 17 сентября сыграл матч чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» и. Голы у него забили Артем Блажиевский и Дмитрий Рашевский.
Отметим, омичи провели матч без форварда Наиля Якупова, в день игры сообщили, что из-за травмы в предыдущей встречи он выбыл на полтора месяца. В итоге вновь «Авангард» сыграл в 11 нападающих.
Гости сначала особо не показывали чего-то опасного в первом периоде, но и преимущество омичей, которое было небольшим, голами не закончилось. В итоге за три с небольшим минуты до перерыва одна из редких атак уфимцев увенчалась шайбой Александра Черного с передач Комарова и Хохрякова.
Во втором периоде «ястребы» сначала сравняли цифры на табло, а затем вышли вперед. На 26-й минуте игры забил с ближней дистанции Артем Блажиевский, пасовал ему Потуральски. А на 29-й в атаке, где гол наших хоккеистов явно назревал, отличился уже Дмитрий Рашевский, ему передачу отдал Прохоркин.
Однако в третьем периоде уфимцы показали зубы и снова забили. Гол оформил Максим Кузнецов. 2:2, в итоге несмотря на все старания, он таким и остался до сирены, уведя команды в овертайм. «Авангарду» не помогло даже большинство, которое он получил на последние 54 секунды третьего периода благодаря удалению «бунтаря» Данила Алалыкина.
В овертайме относительно быстро свое оставшееся большинство сибиряки все же реализовали. Пасы Шарипзянова и Потуральски замкнул Константин Окулов. 3:2 — все-таки победа нашей команды.
