Компания «Ока Молоко» из Рязанской области повысит производительность

В этом предприятию поможет поддержка экспертов регионального центра компетенций.

Источник: Национальные проекты России

Предприятие «Ока Молоко» из Рязанской области планирует увеличить эффективность производства в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве развития бизнеса региона.

На рабочей встрече эксперты регионального центра компетенций (РЦК) рассказали представителям компании о возможностях федпроекта. «Ока Молоко», входящее в состав группы компаний «ЭкоНива», является одним из крупнейших производителей молока в регионе. Его животноводческий комплекс «Шацк» с поголовьем примерно 13 800 животных производит около 190 тонн молока в сутки. Внедрение бережливых технологий позволит предприятию выйти на новые показатели эффективности.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.