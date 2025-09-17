Компания «Ока Молоко» из Рязанской области повысит производительность

Предприятие «Ока Молоко» из Рязанской области планирует увеличить эффективность производства в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве развития бизнеса региона.
На рабочей встрече эксперты регионального центра компетенций (РЦК) рассказали представителям компании о возможностях федпроекта. «Ока Молоко», входящее в состав группы компаний «ЭкоНива», является одним из крупнейших производителей молока в регионе. Его животноводческий комплекс «Шацк» с поголовьем примерно 13 800 животных производит около 190 тонн молока в сутки. Внедрение бережливых технологий позволит предприятию выйти на новые показатели эффективности.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.