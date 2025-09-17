Компания «Ока Молоко» из Рязанской области повысит производительность

На рабочей встрече эксперты регионального центра компетенций (РЦК) рассказали представителям компании о возможностях федпроекта. «Ока Молоко», входящее в состав группы компаний «ЭкоНива», является одним из крупнейших производителей молока в регионе. Его животноводческий комплекс «Шацк» с поголовьем примерно 13 800 животных производит около 190 тонн молока в сутки. Внедрение бережливых технологий позволит предприятию выйти на новые показатели эффективности.