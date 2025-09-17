В фестивалях науки АГУ в «Орленке» и «Смене» приняли участие дети из 12 стран

Мероприятия проекта направлены на раннее формирование научной картины мира и повышение привлекательности образа ученого и имиджа российской науки в представлениях школьников. «Главная цель фестиваля — не просто транслировать научные знания, но и сблизить школьников с учеными, дать им возможность вживую пообщаться с ними и задать волнующие вопросы. Наша задача — зажечь интерес к научному познанию мира, вдохновить и мотивировать молодое поколение на занятия наукой», — сообщил ректор АГУ, руководитель проекта «Наука вокруг. Открытия продолжаются» Дауд Мамий.