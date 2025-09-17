Путин поручил рассмотреть увеличение выплат участникам «земских» программ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения субъектами России размеров единовременных компенсационных выплат участникам «земских» программ с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах, сообщает Кремль.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о внесении в программы “Земский учитель”, “Земский доктор”, “Земский фельдшер”, “Земский работник культуры” и “Земский тренер” изменений, предусматривающих… возможность увеличения субъектами Российской Федерации размеров единовременных компенсационных выплат с учетом сложности условий труда в отдельных населенных пунктах в пределах имеющихся лимитов финансирования», — сообщается в поручении.