Эксперт: закрытие властями Польши границы с Беларусью — бездумный шаг

17 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие властями Польши границы с Беларусью — бездумный шаг. Такое мнение выразил журналистам во время патриотического форума, посвященного Дню народного единства, заместитель председателя Витебской областной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь» Николай Романовский, передает корреспондент БЕЛТА.
«События 17 сентября 1939 года возродили белорусскую культуру, не позволили ей утратить свою самобытность. По итогам Рижского мирного договора польские власти оккупировали западную часть Беларуси. Задача стояла одна — полностью искоренить духовность и культуру, чтобы люди забыли, кто они есть, — обратил внимание Николай Романовский. — Поэтому события 17 сентября 1939 года эпохальны и судьбоносны для каждого белоруса, проживающего сегодня в суверенной и миролюбивой стране».
Рижский мирный договор разделил и его семью. «После воссоединения мои предки смогли вернуться в родовое гнездо. И так получается, что на протяжении всей жизни я сталкиваюсь с историями людей, судьбами семей, которых вот так же, по живому разрезала граница 1921 года. И то, что в 1939 году случилось, наверное, просто какое-то проявление высших сил, когда людям удалось вернуться в свою семью», — отметил заместитель председателя Витебской областной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь».
Закрытие властями Польши границы с Беларусью он назвал бездумным шагом, который направлен исключительно против граждан своей же страны. «Беларусь является транзитной страной для поставки грузов с востока на запад и с запада на восток. Они не сделали что-то во вред нам, они сделали во вред своим гражданам. Беларусь открыта для сотрудничества с теми государствами, которые уважают наши законы, добрососедство, ценности. А поступать таким образом — не по-соседски. Мы всегда открыты для тех, кто с уважением относится к нам», — подчеркнул Николай Романовский. -0-