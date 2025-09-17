Эксперт: закрытие властями Польши границы с Беларусью — бездумный шаг

Закрытие властями Польши границы с Беларусью он назвал бездумным шагом, который направлен исключительно против граждан своей же страны. «Беларусь является транзитной страной для поставки грузов с востока на запад и с запада на восток. Они не сделали что-то во вред нам, они сделали во вред своим гражданам. Беларусь открыта для сотрудничества с теми государствами, которые уважают наши законы, добрососедство, ценности. А поступать таким образом — не по-соседски. Мы всегда открыты для тех, кто с уважением относится к нам», — подчеркнул Николай Романовский. -0-