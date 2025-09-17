В Курске к ноябрю откроется обновленный молодежный центр «Спектр»

Капитальный ремонт молодежного центра социальных программ «Спектр» в Курске продолжается при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Обновленное пространство примет посетителей в ноябре, сообщили в Министерстве внутренней и молодежной политики Курской области.
Специалисты уже завершили оштукатуривание стен и приступили к укладке напольной плитки и установке дверей. Центр, расположенный на улице Хуторской, 12 В, превратится в многофункциональную площадку для развития, творчества и общения. Там создадут зоны для семейного отдыха и психологической разгрузки, оборудованный компьютерный зал, комнату для ухода за детьми, а также площадку для мастер-классов. Холл обновленного пространства будет оформлен в стилистике Движения первых.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.