Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курске к ноябрю откроется обновленный молодежный центр «Спектр»

Там создадут зоны для семейного отдыха и психологической разгрузки, компьютерный зал, а также площадку для мастер-классов.

Капитальный ремонт молодежного центра социальных программ «Спектр» в Курске продолжается при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Обновленное пространство примет посетителей в ноябре, сообщили в Министерстве внутренней и молодежной политики Курской области.

Специалисты уже завершили оштукатуривание стен и приступили к укладке напольной плитки и установке дверей. Центр, расположенный на улице Хуторской, 12 В, превратится в многофункциональную площадку для развития, творчества и общения. Там создадут зоны для семейного отдыха и психологической разгрузки, оборудованный компьютерный зал, комнату для ухода за детьми, а также площадку для мастер-классов. Холл обновленного пространства будет оформлен в стилистике Движения первых.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.