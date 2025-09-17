В Астраханском онкодиспансере открыли отделение ранней реабилитации

Новое отделение ранней реабилитации открылось в Астраханском областном клиническом онкологическом диспансере при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Астраханской области.
Ключевые задачи отделения — восстановление здоровья пациентов, в том числе предотвращение таких послеоперационных осложнений, как пневмония, тромбозы и мышечная слабость. При этом специалисты будут использовать специальные упражнения, дыхательную гимнастику и другие современные методы реабилитации. Для этого учреждение оснастили современным оборудованием, среди которого медицинский велоэргометр, система для электростимуляции мышц, мобильная рамка для разгрузки тела при ходьбе, массажные кушетки и физиотерапевтическое оборудование.
Главной особенностью нового отделения является начало реабилитационного процесса непосредственно в отделении анестезиологии-реанимации, сразу после оперативных вмешательств. Такой подход позволяет значительно повысить шансы на успешное выздоровление и минимизировать риски осложнений.
В многопрофильную команду специалистов вошли врачи физической и реабилитационной медицины, инструкторы ЛФК, медсестры по медицинской реабилитации и массажу, а также медицинский психолог. Они будут разрабатывать индивидуальные программы восстановления для каждого пациента.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.