В Астраханском онкодиспансере открыли отделение ранней реабилитации

Ключевые задачи отделения — восстановление здоровья пациентов, в том числе предотвращение таких послеоперационных осложнений, как пневмония, тромбозы и мышечная слабость. При этом специалисты будут использовать специальные упражнения, дыхательную гимнастику и другие современные методы реабилитации. Для этого учреждение оснастили современным оборудованием, среди которого медицинский велоэргометр, система для электростимуляции мышц, мобильная рамка для разгрузки тела при ходьбе, массажные кушетки и физиотерапевтическое оборудование.