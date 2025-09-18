Как в Крыму будут работать камеры на проверку ОСАГО

При этом о начале фиксации автомобилей без полисов ОСАГО с помощью дорожных камер в Российском союзе автостраховщиков предупреждали еще в 2023 году. В 2024-м сообщалось о старте соответствующих экспериментов в регионах РФ в марте 2025 года, а позже сроки сдвинулись на конец июня.