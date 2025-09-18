Как в Крыму будут работать камеры на проверку ОСАГО

По его словам, данная программа «только начинает работать в тестовом режиме в регионах».
«Естественно, установленное программное обеспечение — всероссийское, и нас оно коснется в том числе. Но по факту мы работать начнем, когда данные из РСА (Российский союз автостраховщиков) о выданных полисах ОСАГО будут поступать незамедлительно», — добавил Леонтьев.
Он уточнил, что вопрос синхронизации данных является едва ли не самым важным, поскольку штраф должен выноситься своевременно, а в Крыму действует целый ряд страховых компаний, которых на материковой части России нет.
«Они только у нас в Крыму, поэтому посмотрим, как база РСА будет работать с нашей базой, синхронизироваться, дабы избежать большого обращения граждан — в том числе, что машина застрахованная, а мы выносим штраф», — пояснил Леонтьев.
В таком тестовом режиме пока за отсутствие ОСАГО штрафовать не будут. При этом будут наблюдать и анализировать те результаты, которые даст тестирование новой программы фиксации правонарушений на дорогах в других регионах страны, сказал он.
«Посмотрим на те регионы, которые уже выносят эти нарушения: какой процент брака, какое процентное соотношение жалоб, обращений и вынесенных постановлений», — уточнил он.
Основной же задачей МВД в Крыму было и остается предотвращение и пресечение на автодорогах правонарушений, непосредственно влияющих на аварийность, «и полис ОСАГО к этой категории не относится», сказал Леонтьев.
Предыстория вопроса.
Накануне РИА Новости опубликовали материал с комментарием эксперта «Народного фронта» и автоюриста о том, что с 1 ноября в России дорожные камеры начнут фиксировать водителей без полиса ОСАГО, после чего так же автоматически нарушителям будут приходить штрафы.
Дата 1 ноября 2025 года фигурирует в нормативно-правовых актах, касающихся мер борьбы с водителями-нарушителями. Это крайняя дата для исполнения одного из майских поручений президента РФ Владимира Путина — принять дополнительные меры в отношении владельцев автомобилей, разъезжающих без полиса ОСАГО.
При этом о начале фиксации автомобилей без полисов ОСАГО с помощью дорожных камер в Российском союзе автостраховщиков предупреждали еще в 2023 году. В 2024-м сообщалось о старте соответствующих экспериментов в регионах РФ в марте 2025 года, а позже сроки сдвинулись на конец июня.