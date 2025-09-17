Иностранные блогеры были шокированы фактами нарушения прав верующих в Молдове: О гонениях на православную церковь они расскажут всему миру

Молдову посетили иностранные журналисты и блогеры из США, Великобритании и Канады, чтобы осветить ситуацию с православной церковью и привлечь внимание аудитории к нарушению прав верующих, которые в нашей стране систематически случаются.
Руководителем делегации является Баусман Чарлз Джейкоб — американский блогер и журналист, который много пишет о политических, общественных и нравственных проблемах общества.
Также среди делегатов — уважаемый религиозный комментатор и блогер Франц Конрад Кайн, ведущий подкаста Counterflow Джонсон Ричард Баклей, блогер Делингпол Джеймс Марк Корт, редактор и основатель издания Lifesitenews Уэстен Джон-Генри Энтони и христианский издатель Томас Герман Эртл-младший.
За 2 дня медиа-эксперты провели в Молдове ряд встреч со священниками и архиереями, посетили святые места, обсудили проблемы, с которыми сталкивается православная церковь Молдовы сегодня.
Гости были шокированы некоторыми фактами нарушения прав верующих и планируют донести их до широкой международной аудитории.
