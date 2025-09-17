Путин наградил ученого Гуляева орденом «За доблестный труд»

Научные труды ученого посвящены физике полупроводников, в частности легированных полупроводников, микроволновой акустике, различным проблемам акустоэлектроники и акустооптики. Гуляев в свое время предложил использовать поверхностные акустические волны в электронике и физические поля и излучения человека для ранней медицинской диагностики. Он — один из создателей биомедицинской радиоэлектроники.