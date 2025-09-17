Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил ученого Гуляева орденом «За доблестный труд»

Путин наградил физика Гуляева орденом «За доблестный труд».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил выдающегося ученого в области физики твердого тела, радиофизики и электроники, научного руководителя Института радиотехники и электроники имени Владимира Котельникова Российской академии наук Юрия Гуляева орденом «За доблестный труд».

Гуляеву в четверг исполнится 90 лет. Согласно тексту указа, опубликованному в среду на официальном портале правовой информации, Гуляев удостоен ордена за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность.

Научные труды ученого посвящены физике полупроводников, в частности легированных полупроводников, микроволновой акустике, различным проблемам акустоэлектроники и акустооптики. Гуляев в свое время предложил использовать поверхностные акустические волны в электронике и физические поля и излучения человека для ранней медицинской диагностики. Он — один из создателей биомедицинской радиоэлектроники.