Max заблокировал более 70 тысяч аккаунтов мошенников, заявил глава VK

«Уже с начала внедрения Мах общее количество заблокированных мошеннических аккаунтов превысило 70 тысяч. И мы ведем планомерную работу для того, чтобы сделать общение в Max безопасным и комфортным для наших граждан», — сказал Кириенко.
Он рассказал, что с момента жалобы пользователя на сообщение до блокировки подозрительного аккаунта проходит пять минут: за это время центр безопасности Мах проанализирует сообщение, и в случае наличия мошеннических действий этот контакт будет заблокирован.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».