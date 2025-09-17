Донская студентка стала полуфиналисткой конкурса «Большая перемена»

Учащаяся третьего курса Ростовского колледжа культуры Дарья Смагина вышла в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Интеллектуальные состязания проходили с 11 по 15 сентября в Нальчике, где собрались около 500 учащихся профессиональных образовательных организаций из 15 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В полуфинале талантливая молодежь юга России знакомилась с культурой и традициями Кабардино-Балкарии, посещала образовательные лекции и мастер-классы, а также выполняла конкурсные задания по теме «От мечты к свершениям».
Напомним, финал для учащихся системы среднего профессионального образования пройдет в Нижнем Новгороде. Победители и призеры получат до 1 миллиона рублей на образование, саморазвитие или стартап.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.