Донская студентка стала полуфиналисткой конкурса «Большая перемена»

Интеллектуальные состязания проходили с 11 по 15 сентября в Нальчике, где собрались около 500 учащихся профессиональных образовательных организаций из 15 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В полуфинале талантливая молодежь юга России знакомилась с культурой и традициями Кабардино-Балкарии, посещала образовательные лекции и мастер-классы, а также выполняла конкурсные задания по теме «От мечты к свершениям».