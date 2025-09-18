Проспект Революции на День города в Воронеже будет открыт только для пешеходов

Праздник стартует с утренних богослужений «О здравии города и горожан» в храмах Воронежа. Затем в 10:00 горожан ждет благотворительная выставка-ярмарка «Белый цветок» у Кольцовского сквера, а официальное открытие программы состоится на площади Ленина. Помимо этого, жителям стоит учитывать прогноз погоды — на День города ожидаются дожди и похолодание.