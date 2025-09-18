Проспект Революции на День города в Воронеже будет открыт только для пешеходов

Проспект Революции в Воронеже станет пешеходным на День города. Для удобства горожан движение будет ограничено начиная с ночи с пятницы на субботу, 20 сентября, чтобы жители могли свободно прогуляться по улице в праздничной атмосфере.
Ограничение продлится до 18:00, когда завершатся торжественные мероприятия, а коммунальные службы приступят к уборке, после чего автомобильное движение восстановят.
Как сообщил Андрей Харитонов, руководитель управления культуры администрации города, мероприятие приурочено к двум знаменательным событиям — 80-летию Победы и 300-летию образования Воронежской губернии. В связи с этим в центре города увеличили размеры сцены на площади Ленина, где в настоящий момент завершаются монтажные работы.
Праздник стартует с утренних богослужений «О здравии города и горожан» в храмах Воронежа. Затем в 10:00 горожан ждет благотворительная выставка-ярмарка «Белый цветок» у Кольцовского сквера, а официальное открытие программы состоится на площади Ленина. Помимо этого, жителям стоит учитывать прогноз погоды — на День города ожидаются дожди и похолодание.