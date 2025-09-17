Южноуральцы преодолели 100 тысяч «чистых километров» в экоакции

Событие объединило участников из 73 регионов страны. Акция направлена на популяризацию экологичных способов передвижения и здорового образа жизни. Участники отказывались от транспорта на бензине в пользу пеших прогулок, велосипедов и других альтернативных видов передвижения. Массовые спортивные мероприятия внесли значительный вклад в общий километраж: 450 юных жителей региона преодолели 187 километров в День физкультурника, а 800 участников «Метеоритного забега» в Чебаркуле добавили 5062 километра.