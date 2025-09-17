Южноуральцы преодолели 100 тысяч «чистых километров» в экоакции

Жители Челябинской области заняли второе место во Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», набрав 100 004 «чистых километра». Мероприятие проходило с 17 мая по 7 сентября в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Событие объединило участников из 73 регионов страны. Акция направлена на популяризацию экологичных способов передвижения и здорового образа жизни. Участники отказывались от транспорта на бензине в пользу пеших прогулок, велосипедов и других альтернативных видов передвижения. Массовые спортивные мероприятия внесли значительный вклад в общий километраж: 450 юных жителей региона преодолели 187 километров в День физкультурника, а 800 участников «Метеоритного забега» в Чебаркуле добавили 5062 километра.
«Мы отмечаем, что с каждым годом растет число участников экологических акций. А это значит, что южноуральцы заботятся о своей малой родине, берегут и ценят наши природные богатства», — сказал министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.
Отметим, что Челябинск также получил награду в номинации «Самое масштабное мероприятие» за организацию массовых забегов. Первое место в общем зачете занял Красноярск с результатом 125 246 километров. В пятерку также вошли Стерлитамак, Ростов-на-Дону и Кемерово.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.