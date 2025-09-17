«80 салютов Победы». Проект гражданской инициативы открыли в Лиде в День народного единства

17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/, В День народного единства в Лиде торжественно открыли проект «80 салютов Победы», реализованный благодаря победе в областном конкурсе гражданских инициатив. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Лидском районном Совете депутатов.
«С инициативой проекта, который рассказывает о 80 мирных годах развития Лидчины, выступили члены Молодежного парламента при райсовете депутатов, — рассказала председатель Лидского районного Совета депутатов Инесса Белуш. — Молодые люди предложили разместить в городе уличные баннерные конструкции с информацией о том, как росли и крепли лидские предприятия и организации, начиная с послевоенных лет и до сегодняшнего дня, чем живут люди, которые трудятся в этих коллективах. С этим проектом вышли на областной конкурс гражданских инициатив, который проводит ассоциация местных советов депутатов под эгидой областного совета. Наша гражданская инициатива вошла в число победителей и получила финансирование».
Ребята собрали информацию о девяти флагманских организациях в районе. При поддержке местных предприятий изготовили конструкции и баннеры. А сегодня, в праздничный день, в Лиде торжественно открыли проект с участием председателя Лидского райисполкома Александра Версоцкого, руководителей и работников организаций, о которых он рассказывает, местной молодежи, жителей Лиды.
Сейчас конструкции с летописью края, известного как один из промышленных центров Гродненщины, размещены в сквере возле здания ОАО «Лидсельмаш». В дальнейшем они займут место в городских локациях, которые часто посещают горожане и гости райцентра. -0-.