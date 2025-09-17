«80 салютов Победы». Проект гражданской инициативы открыли в Лиде в День народного единства

«С инициативой проекта, который рассказывает о 80 мирных годах развития Лидчины, выступили члены Молодежного парламента при райсовете депутатов, — рассказала председатель Лидского районного Совета депутатов Инесса Белуш. — Молодые люди предложили разместить в городе уличные баннерные конструкции с информацией о том, как росли и крепли лидские предприятия и организации, начиная с послевоенных лет и до сегодняшнего дня, чем живут люди, которые трудятся в этих коллективах. С этим проектом вышли на областной конкурс гражданских инициатив, который проводит ассоциация местных советов депутатов под эгидой областного совета. Наша гражданская инициатива вошла в число победителей и получила финансирование».