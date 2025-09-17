Бузин: учения в Беларуси уже долгое время сопровождают информационные вбросы со стороны Запада

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные учения, которые проходят в Беларуси, уже долгое время не обходятся без информационных вбросов со стороны Запада. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил депутат Палаты представителей Николай Бузин, комментируя реакцию стран Евросоюза на белорусско-российские учения «Запад-2025».
«Все дело в политике, которую проводит Евросоюз в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации. Там корни всего. По моей памяти где-то десятилетие подобные учения не обходятся без попыток информационных вбросов, негатива… Это было всегда по отношению к нам», — сказал Николай Бузин.
«Чистой воды политика». Эксперт объяснил решение Польши закрыть границы с Беларусью.
Депутат связал реакцию стран ЕС на учения с экономической ситуацией в самом Евросоюзе: «Политикам нужно объяснить собственным налогоплательщикам, собственным народам, почему они должны жить хуже и платить за милитаризацию. Вот что находится в основе этой истерии».
Кроме того, считает Николай Бузин, руководство стран Евросоюза пытается приучить население к определенному уровню эскалации. «Когда тебе каждый день говорят, что на тебя нападут, ты к этому привыкаешь. В данной ситуации используется информационный ресурс для нагнетания обстановки. Неважно, что происходит — важно, как это подается. Главное — показать эскалацию угрозы», — добавил он.
Депутат обратил внимание, что в Евросоюзе даже высказывали предположения о том, что в ходе учений группировки военнослужащих якобы могут использоваться для нападения на Европу. Ситуацию со своей стороны нагнетали Украина и НАТО. -0-
