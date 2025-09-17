Бузин: учения в Беларуси уже долгое время сопровождают информационные вбросы со стороны Запада

Кроме того, считает Николай Бузин, руководство стран Евросоюза пытается приучить население к определенному уровню эскалации. «Когда тебе каждый день говорят, что на тебя нападут, ты к этому привыкаешь. В данной ситуации используется информационный ресурс для нагнетания обстановки. Неважно, что происходит — важно, как это подается. Главное — показать эскалацию угрозы», — добавил он.