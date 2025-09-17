Ричмонд
Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского сотрудников скорой

Путин посмертно наградил сотрудников скорой из Ярославской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского погибших сотрудников скорой из Ярославской области Наталию Панову, Светлану Глухову и Сергея Сивкова, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Глухову Светлану Владимировну — фельдшера отделения скорой медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославской центральной районной больницы (посмертно)», — говорится в документе.

Вместе с ней награждены посмертно фельдшер Панова и водитель Сивков.