«Хожу и оплакиваю фотографии детей». Российская журналистка рассказала о посещении Музея обороны Брестской крепости

Говоря о мемориалах, которые участники медиатура посетят на территории Беларуси, Дарья Валиахметова отметила, что очень ждет поездку в «Хатынь». «Я надеюсь, что хорошо ее перенесу, потому что я эмоциональный человек. Стараюсь абстрагироваться, напоминаю себе, что нахожусь на работе, но все равно невозможно в таких командировках остаться равнодушной. Из того, что знаю об этом месте, могу сделать вывод, что это еще более страшное место. В Брестской крепости все же сражались солдаты, а там погибли мирные, ни в чем не повинные люди, в том числе дети».