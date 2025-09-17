«Хожу и оплакиваю фотографии детей». Российская журналистка рассказала о посещении Музея обороны Брестской крепости

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Участница международного медиатура журналистов информагентств стран СНГ «Дорогами Победы» из России Дарья Валиахметова не смогла сдержать слез, рассматривая фотографии детей в Музее обороны Брестской крепости. В беседе с журналистом БЕЛТА она призналась, что цитадель оставила в ее сердце очень сильное впечатление.
Армянский журналист о Брестской крепости: здесь кажется, что солдаты смотрят на тебя.
«Я впервые в Брестской крепости. Первое, что меня удивило, — масштаб и размер цитадели над Бугом. Я ожидала увидеть небольшое строение, дзот, а оказалось, что это огромное пространство. Понимаю, насколько было тяжело оборонять такую огромную территорию», — рассказала она.
Дарья Валиахметова призналась, что не смогла сдержать слез, находясь в Музее обороны Брестской крепости. «Я хожу и оплакиваю фотографии детей. Многие приехали на летние каникулы из Ленинграда, хотели подышать воздухом Беларуси, а на них посыпались бомбы. История Брестской крепости — это пример того, как советские люди сражались до конца. Кто-то простреливал себе ноги и оставался с немцами, здесь же люди готовы были лишить жизни детей и жен, убить себя, лишь бы не оказаться в плену. Узнавая такие истории, невозможно остаться равнодушными».
Говоря о мемориалах, которые участники медиатура посетят на территории Беларуси, Дарья Валиахметова отметила, что очень ждет поездку в «Хатынь». «Я надеюсь, что хорошо ее перенесу, потому что я эмоциональный человек. Стараюсь абстрагироваться, напоминаю себе, что нахожусь на работе, но все равно невозможно в таких командировках остаться равнодушной. Из того, что знаю об этом месте, могу сделать вывод, что это еще более страшное место. В Брестской крепости все же сражались солдаты, а там погибли мирные, ни в чем не повинные люди, в том числе дети».
Международный медиатур журналистов информационных агентств стран СНГ «Дорогами Победы» проходит с 15 по 24 сентября в пяти городах России и Беларуси. В Брест участники прибыли 17 сентября. Медиатур организован ТАСС при содействии МИД Беларуси и информагентства БЕЛТА. -0-Фото Андрея Синявского.