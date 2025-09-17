Школьники в Волгоградской области выиграли грант на преображение столовой

Команда Быковской школы № 1 в Волгоградской области стала победителем кампуса «Школа детского инициативного бюджетирования», который проходил в столице региона 11−14 сентября в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в учреждении «Быково-медиа».
Проект «Школа детского инициативного бюджетирования» в этом году собрал 240 подростков из 48 муниципалитетов региона. В течение четырех дней на базе детского центра «Орленок» участники обучались у преподавателей филиала РАНХиГС в Волгограде — осваивали составление смет, визуализацию проектов и искусство презентации.
Победителей определяли путем голосования сами участники кампуса. Ученики Быковской школы № 1 получили сертификат на 200 тысяч рублей для реализации проекта по превращению школьной столовой в современное кафе «Вкусное место».
Помимо образовательной программы для школьников организовали экскурсии по Волгограду с посещением Мамаева кургана, музея-панорамы «Сталинградская битва» и музея-заповедника «Старая Сарепта». Также участников ждали спортивные мероприятия, мастер-классы, финансовые игры и развлекательная программа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.