Минцифры РТ планирует установить бесплатный Wi-Fi в подъездах

Министерство цифрового развития Татарстана анонсировало пилотный проект по оснащению подъездов многоквартирных домов точками бесплатного Wi-Fi.

Инициатива направлена на обеспечение устойчивой связи в периоды ограничений работы мобильных операторов.

Глава ведомства Айрат Хайруллин сообщил, что первые точки уже установлены на фасадах двух домов в республике. Проект реализуется без привлечения дополнительного финансирования — министерство рассчитывает создать федеральный пилотный проект для Минцифры России.

В настоящее время в Татарстане действует более 1,8 тысячи общественных точек Wi-Fi в парках и скверах городов. Новая инициатива призвана решить проблему отсутствия связи в жилых зонах во время режимов «беспилотной опасности», когда скорость мобильного интернета ограничивается. Проект особенно актуален для районов Казани, где с сентября наблюдаются продолжительные перебои со связью.

Напомним, в Татарстане спрос на проводной интернет вырос втрое.