Минцифры РТ планирует установить бесплатный Wi-Fi в подъездах

Инициатива направлена на обеспечение устойчивой связи в периоды ограничений работы мобильных операторов.
Глава ведомства Айрат Хайруллин сообщил, что первые точки уже установлены на фасадах двух домов в республике. Проект реализуется без привлечения дополнительного финансирования — министерство рассчитывает создать федеральный пилотный проект для Минцифры России.
В настоящее время в Татарстане действует более 1,8 тысячи общественных точек Wi-Fi в парках и скверах городов. Новая инициатива призвана решить проблему отсутствия связи в жилых зонах во время режимов «беспилотной опасности», когда скорость мобильного интернета ограничивается. Проект особенно актуален для районов Казани, где с сентября наблюдаются продолжительные перебои со связью.
Напомним, в Татарстане спрос на проводной интернет вырос втрое.