Минцифры РТ планирует установить бесплатный Wi-Fi в подъездах

В настоящее время в Татарстане действует более 1,8 тысячи общественных точек Wi-Fi в парках и скверах городов. Новая инициатива призвана решить проблему отсутствия связи в жилых зонах во время режимов «беспилотной опасности», когда скорость мобильного интернета ограничивается. Проект особенно актуален для районов Казани, где с сентября наблюдаются продолжительные перебои со связью.