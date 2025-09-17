Русый: белорусский народ доказал, что только он сам вправе решать свою судьбу

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ доказал, что только он сам вправе решать свою судьбу, отметил заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый во время Форума патриотических сил Беларуси во Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Русый отметил символичность того, что патриотические силы страны отмечают День народного единства именно в этом зале. «В октябре 1996 года мы, делегаты первого Всебелорусского народного собрания, с замиранием сердца, с чувством глубочайшей надежды и уверенности слушали здесь программное выступление нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко о будущем нашей страны, о будущем нашего народа. Именно здесь, в этом зале единодушно был поддержан новый формат института президентства, при котором Президент Республики Беларусь являлся руководителем государства. Он же являлся гарантом нашей Конституции и прав каждого человека», — сказал он.
Именно в этом зале были утверждены вопросы на предстоящий референдум: каким быть флагу, гербу. В этом зале была принята первая пятилетняя программа социально-экономического развития, в центре которого — человек, отметил председатель постоянной комиссии.
Он напомнил, что тогда на всю сцену был размещен основной лозунг главы государства: «Только белорусский народ вправе решать свою судьбу». «И наш народ белорусский принял этот лозунг и воплощал на референдумах, на выборах парламента, на выборах Президента. Народ этого хотел, так это видел, потому что это была его воля», — сказал Михаил Русый, добавив, что тем самым демонстрировалось единство народа.
А 26 января 2025 года белорусы вновь сделали свой выбор в пользу Александра Лукашенко, еще раз громко заявив свою волю всему миру. «Это наш выбор, и мы его сделали. Это наш народный Президент», — подчеркнул он.
Михаил Русый увидел некий символизм, Божий промысел в том, что День народного единства отмечается именно в этот период, когда во всех уголках страны отмечают «Дажынкі» — традиция, которая заложена в новейшей истории. «Дажынкі» — праздник урожая, благополучия. Людей, которые подарили стране достойнейший каравай, благодарят.
Михаил Русый рассказал, что родился и вырос в деревне и всю свою жизнь посвятил развитию агропромышленного комплекса и земле. «Трудно было, но я ни разу не пожалел, что выбрал этот путь, — признался он. — Представьте себе, как пахнет свежевспаханная пашня, как зеленеют первые всходы на полях, как золотом отливают пшеничные поля, как слышите рокот комбайна. А вокруг лес, озера, наши реки. Это все наша земля. Это наша Беларусь».
Он призвал любить, беречь и хранить родную землю. «Земля всегда поможет, земля отзовется, земля не обманет. Каждый честный труд окупится сторицей», — сказал он. -0-Фото Татьяны Матусевич.