Русый: белорусский народ доказал, что только он сам вправе решать свою судьбу

Михаил Русый рассказал, что родился и вырос в деревне и всю свою жизнь посвятил развитию агропромышленного комплекса и земле. «Трудно было, но я ни разу не пожалел, что выбрал этот путь, — признался он. — Представьте себе, как пахнет свежевспаханная пашня, как зеленеют первые всходы на полях, как золотом отливают пшеничные поля, как слышите рокот комбайна. А вокруг лес, озера, наши реки. Это все наша земля. Это наша Беларусь».