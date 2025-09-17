Ричмонд
Около 400 жителей Астраханской области нашли работу в сельском хозяйстве

Самые востребованные профессии в этой отрасли — овощевод, подсобный рабочий и тракторист.

Кадровый центр Астраханской области в ходе реализации нацпроекта «Кадры» помог трудоустроить в сельскохозяйственную отрасль около 400 жителей региона с начала 2025 года. Об этом сообщили в Агентстве по занятости населения Астраханской области.

Сельское хозяйство остается одной из традиционных и важных отраслей экономики области. Наибольшее количество рабочих мест в агросфере было предложено для овощеводов (98 человек), подсобных рабочих (116 человек) и трактористов (33 человека). Среди самых высокооплачиваемых позиций в отрасли — агрономы с зарплатой до 120 тысяч рублей, водители автомобилей (до 90 тысяч рублей) и механизаторы комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (до 90 тысяч рублей).

Рабочие места предоставили как крупные агропредприятия региона — агропромышленный комплекс «Астраханский», тепличный комплекс «Кедр», птицефабрика «Владимировская», — так и крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Отметим, что всего с начала года служба занятости уже оказала содействие в поиске работы 3,7 тысячи человек.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.