Около 400 жителей Астраханской области нашли работу в сельском хозяйстве

Сельское хозяйство остается одной из традиционных и важных отраслей экономики области. Наибольшее количество рабочих мест в агросфере было предложено для овощеводов (98 человек), подсобных рабочих (116 человек) и трактористов (33 человека). Среди самых высокооплачиваемых позиций в отрасли — агрономы с зарплатой до 120 тысяч рублей, водители автомобилей (до 90 тысяч рублей) и механизаторы комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (до 90 тысяч рублей).