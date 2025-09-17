Ученые назвали продукт, повышающий уровень «гормона молодости»

Ученые из Городского университета Манчестера в ходе эксперимента узнали, что регулярный прием экстракта граната повышает уровень IGF-1, известного как «гормон молодости», у людей в возрасте от 55 до 70 лет.
Исследователи разделили добровольцев на две группы, членам одной из которых каждый день давали капсулы с экстрактом граната, а членам второй — пустышку. К концу эксперимента оказалось, что у людей из первой группы заметно выросла выработка этого гормона.
IGF-1 имеет большое значение в регуляции деления и обновления клеток, укреплении мышц и костей, а также улучшении работы сосудистой системы и мозга. При этом по мере старения уровень IGF-1 снижается, что ведет к потере физической силы, снижению жизненного тонуса и повышению риска различных заболеваний.
— Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих результатов и долгосрочных преимуществ приема экстракта граната, — передает журнал Nutrients.
Исследователи из Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что ключевым фактором, который запускает процесс старения организма, является белок HMGB1. Его поведение похоже на активность вируса, поскольку он заражает здоровые клетки.