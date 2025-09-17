Эксперт объяснил, почему осенью стоит принимать рыбий жир

Россиянам посоветовали укреплять иммунитет с помощью рыбьего жира в осенний период. Эксперт, заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков отметил, что рыбий жир является ценным источником омега-3 жирных кислот и витаминов, которые помогают поддерживать иммунную систему в холодное время года. Об этом пишет «Газета.Ru».
— В состав продукта входят йод, сера, фосфор, бром и другие микроэлементы. Их дозировки минимальны и терапевтического значения они не имеют. Рыбий жир легко окисляется в организме. Благодаря этому полезные вещества легко усваиваются, что увеличивает их пользу, — уточнил специалист.
Он также подчеркнул, что рыбий жир улучшает состояние кожи, нормализует артериальное давление и способствует регенерации клеток. Рыбий жир полезен для повышения устойчивости организма к заболеваниям, поскольку в нем содержатся витамины, которые поддерживают защитные свойства организма.
Однако важно помнить, что неправильная дозировка может привести к побочным эффектам. Прежде чем начинать употребление рыбьего жира, важно учитывать противопоказания, такие как аллергия на рыбу, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и другие.