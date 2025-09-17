Эксперт объяснил, почему осенью стоит принимать рыбий жир

— В состав продукта входят йод, сера, фосфор, бром и другие микроэлементы. Их дозировки минимальны и терапевтического значения они не имеют. Рыбий жир легко окисляется в организме. Благодаря этому полезные вещества легко усваиваются, что увеличивает их пользу, — уточнил специалист.