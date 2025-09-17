Ричмонд
Депутат Арефьев допустил возможность отката нового утильсбора

По словам парламентария, резкое повышение сбора способно ограничить продажи автомобилей.

Источник: Аргументы и факты

Новый утилизационный сбор на ввозимые в Россию легковые автомобили может спровоцировать рост инфляции и не приведет к пополнению бюджета. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Николай Арефьев.

«Пока этот утильсбор еще могут откатить назад. Но в бюджете не хватает пяти триллионов рублей, и сейчас активно ищут, где взять деньги», — сказал он.

По словам парламентария, резкое повышение сбора способно ограничить продажи автомобилей. Это приведет к снижению налоговых поступлений и не компенсирует недостаток бюджетных средств.

Политик считает, что повышение утильсбора не нужно, поскольку оно уже проводилось. Он предупредил, что рост цен на автомобили, которые занимают значительную долю в товарной массе, может оказать дополнительное инфляционное давление.

Ранее Минпромторг объяснил пропажу проекта об утильсборе с портала правовых актов.