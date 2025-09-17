MAX с открытия заблокировал более 70 тысяч аккаунтов мошенников

Национальный мессенджер MAX с момента открытия заблокировал более 70 тысяч аккаунтов, принадлежащих мошенникам. Об этом заявил генеральный директор VK Владимир Кириенко в ходе выступления на полях форума Kazan Digital Week.
«Уже с начала внедрения MAX общее количество заблокированных мошеннических аккаунтов превысило 70 тысяч. И мы ведем планомерную работу для того, чтобы сделать общение в Max безопасным и комфортным для наших граждан», — заявил он.
По словам Кириенко, с момента жалобы на потенциального мошенника до блокировки его аккаунта обычно проходит пять минут. За это время центр безопасности мессенджера анализирует подозрительные сообщения и блокирует контакт при наличии мошеннических действий.
Ранее KP.RU сообщал, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в пособничестве иностранным мошенникам, использующим в схеме отечественный мессенджер MAX.