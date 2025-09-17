Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MAX с открытия заблокировал более 70 тысяч аккаунтов мошенников

Глава VK Владимир Кириенко заявил о работе над безопасным и комфортным общением россиян в MAX.

Источник: Комсомольская правда

Национальный мессенджер MAX с момента открытия заблокировал более 70 тысяч аккаунтов, принадлежащих мошенникам. Об этом заявил генеральный директор VK Владимир Кириенко в ходе выступления на полях форума Kazan Digital Week.

«Уже с начала внедрения MAX общее количество заблокированных мошеннических аккаунтов превысило 70 тысяч. И мы ведем планомерную работу для того, чтобы сделать общение в Max безопасным и комфортным для наших граждан», — заявил он.

По словам Кириенко, с момента жалобы на потенциального мошенника до блокировки его аккаунта обычно проходит пять минут. За это время центр безопасности мессенджера анализирует подозрительные сообщения и блокирует контакт при наличии мошеннических действий.

Ранее KP.RU сообщал, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в пособничестве иностранным мошенникам, использующим в схеме отечественный мессенджер MAX.