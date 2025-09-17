В Госдуме оценили вероятность ядерного армагеддона

Большинство популярных моделей искусственного интеллекта (ИИ) во время кризисных симуляций вместо поиска дипломатического решения выбирали сценарий эскалации конфликта, в том числе с применением ядерного оружия. Исследователи смоделировали кризисные ситуации, аналогичные конфликту на Украине и гипотетическому американско-китайскому противостоянию. В тестах участвовали языковые модели GPT-3.5, GPT-4 и GPT-4-Base, которые являются частью нейросети ChatGPT. В результате все они выбирали агрессивную линию поведения и применение силы.