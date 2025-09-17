Ричмонд
На Алтае пенсионер убил свою пожилую сестру и ее мужа из-за спора о доме

69-летний брат потерпевшей задержан, заведено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Алтайском крае пожилой мужчина застрелил свою пожилую сестру и ее мужа из-за спора о недвижимом имуществе. Об этом сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

«По данным следствия, подозреваемый проживал в доме один, а его сестра, имевшая долю собственности на дом, пользовалась приусадебным участком. Между родственниками постоянно возникали конфликты», — рассказали в ведомстве.

В СК отметили, что днем 17 сентября подозреваемый, находясь в опьянении, вышел из дома и произвел из зарегистрированного охотничьего ружья несколько выстрелов в женщину и ее супруга. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия.

В ведомстве уточнили, что погибшим было по 76 лет. По факту убийства заведено дело. 69-летний брат потерпевшей задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал CBS News сообщил, что в Нью-Йорке мужчина застрелил родственников, которые хотели продать дом матери, после чего застрелился сам. По предварительной информации, преступник имел проблемы с психическим здоровьем и всю жизнь прожил с матерью. В полиции уточнили, что все пять пострадавших скончались на месте инцидента.