На Алтае пенсионер убил свою пожилую сестру и ее мужа из-за спора о доме

Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал CBS News сообщил, что в Нью-Йорке мужчина застрелил родственников, которые хотели продать дом матери, после чего застрелился сам. По предварительной информации, преступник имел проблемы с психическим здоровьем и всю жизнь прожил с матерью. В полиции уточнили, что все пять пострадавших скончались на месте инцидента.