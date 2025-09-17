Политолог Попов прокомментировал решения ОАЭ, Сербии и Турции по Монеточке

«История с Монеточкой, которой запретили въезд в Объединённые Арабские Эмираты, Турцию и Сербию из-за антирусских высказываний, очень показательна с точки зрения того, что такая же участь неизбежно ожидает и других артистов, которые собирали деньги в поддержку Украины, получали поддержку от иностранных источников и высказывалась против спецоперации», — сказал он.