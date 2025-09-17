Политолог Попов прокомментировал решения ОАЭ, Сербии и Турции по Монеточке

После запрета на въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию уехавшая из России после начала СВО певица Елизавета Гырдымова*, известная как Монеточка*, лишилась возможности зарабатывать деньги в этих странах. Ее история показательна для других артистов, которые собирали деньги в поддержку Украины и негативно высказывалась в адрес России, заявил в интервью «Царьграду» политолог Вадим Попов.
«История с Монеточкой, которой запретили въезд в Объединённые Арабские Эмираты, Турцию и Сербию из-за антирусских высказываний, очень показательна с точки зрения того, что такая же участь неизбежно ожидает и других артистов, которые собирали деньги в поддержку Украины, получали поддержку от иностранных источников и высказывалась против спецоперации», — сказал он.
Попов усомнился, что запрет на въезд Монеточки решался на уровне дипломатических контактов.
«Скорее всего, дружественные нам страны сами понимают вред от таких исполнителей и не хотят раздражать русские власти проявлением лояльности к ним», — сказал он.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Монеточка и рэпер Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев) не представляют никакого интереса для России, при этом Запад использует их в своих интересах.
* Физлицо, признанное Минюстом России иностранным агентом.