Киркоров призвал включить песни Пугачевой в школьную программу

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров в среду, 17 сентября, заявил, что хотел бы включить в школьную программу песни исполнительницы Аллы Пугачевой. Он назвал ее композиции «высоким искусством» и «целой жизнью».
— Я бы включил песни Аллы Пугачевой — потому что это высокое искусство, эпоха, целая жизнь. Также Валерия Леонтьева. Это те артисты, на которых я учился, кто вдохновлял меня стать артистом. Также я бы добавил песни Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, Льва Лещенко, — рассказал певец.
Киркоров подчеркнул, что эти исполнители являются «классиками» и «корнями». Их творчество исполнитель охарактеризовал как «глубокое и настоящее», передает ТАСС.
30 августа народный артист России Олег Газманов отреагировал на включение его песен «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк» в школьную программу, отметив, что ученикам нравится исполнять патриотические композиции и они проявляют искренний интерес к ним.
17 сентября народный артист России Лев Лещенко в ответ на инициативу начать изучать его творчество в школах рассказал, что сам учился на композициях великих певцов, и указал на необходимость передать эту эстафету будущему поколению.