На Ставрополье стартовала регистрация на краевой школьный шахматный турнир

Событие соберет учащихся образовательных учреждений края в возрасте от 11 до 18 лет. Турнир пройдет 18 октября по круговой или швейцарской системе в семь туров с использованием компьютерной жеребьевки. Победители и призеры получат дипломы, медали и сувениры, а также право преимущественного зачисления на профильную смену по направлению «Спорт-шахматы» регионального центра «Сириус-26» в 2026 году.