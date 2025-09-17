На Ставрополье стартовала регистрация на краевой школьный шахматный турнир

Центр «Сириус-26» в Ставропольском крае объявил о начале регистрации на краевой шахматный турнир «Молодая лига» для школьников. Мероприятие проводится в ходе национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном правительстве.
Событие соберет учащихся образовательных учреждений края в возрасте от 11 до 18 лет. Турнир пройдет 18 октября по круговой или швейцарской системе в семь туров с использованием компьютерной жеребьевки. Победители и призеры получат дипломы, медали и сувениры, а также право преимущественного зачисления на профильную смену по направлению «Спорт-шахматы» регионального центра «Сириус-26» в 2026 году.
«Шахматный турнир “Молодая лига” — это прекрасная возможность для детей развивать стратегическое мышление, укреплять интеллектуальный потенциал и воспитывать твердость характера. Особенно ценно, что турнир объединяет юных шахматистов со всего края, создавая среду для здоровой конкуренции и обмена опытом. Уверена, что участие в подобных соревнованиях способствует не только спортивному, но и личностному росту школьников», — сказала министр образования Ставропольского края Мария Смагина.
Отметим, что в прошлом году в турнире приняли участие 90 юных шахматистов со всего края, 19 из которых были награждены грамотами и сувенирами. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте центра до 1 октября и предоставить окончательную заявку в день проведения турнира.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.