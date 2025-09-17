Сыранков: Беларусь для многих в мире является маяком социальной справедливости и прогресса

«Объединительная сила белорусского народа — это то, что, несмотря на советы многих злопыхателей-антисоветчиков, мы не стали топтать наше великое героическое советское прошлое, а напротив, все вместе единой белорусской семьей работаем на то, чтобы усилить и углубить социально-ориентированные, по сути своей социалистические преобразования в стране, и в этом наша сила. Сила, которая сегодня формирует нас и уже более 30 лет работает на укрепление национальной государственности», — поделился первый секретарь.