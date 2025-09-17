Сыранков: Беларусь для многих в мире является маяком социальной справедливости и прогресса

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Беларусь для многих в мире является маяком социальной справедливости и прогресса. Об этом во время Форума патриотических сил Беларуси во Дворце спорта сказал первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков, передает корреспондент БЕЛТА.
В своем выступлении Сергей Сыранков подчеркнул, что среди славных традиций белорусского народа не только уникальная культура и искусство, самобытные обычаи и ритуалы, которые уносят в глубину веков и тысячелетий, но и преемственность героического советского прошлого. «В своих выступлениях наш Президент неоднократно подчеркивал, что он “человек советский”. И этими смыслами пронизана вся его деятельность на благо трудового народа», — сказал он.
Первый секретарь подчеркнул, что сегодня, Коммунистическая партия может гордиться этой преемственностью. «Сегодня Беларусь, как когда-то великий Советский Союз, для многих в мире является маяком и ориентиром социальной справедливости и прогресса, вдохновителем на борьбу против империализма и фашизма во всех его проявлениях. Благодаря Президенту у нас власть народа, а не панов, господ, олигархов или внешнего капитала. И мы — белорусский народ — хозяева на своей собственной земле», — отметил Сергей Сыранков.
«Объединительная сила белорусского народа — это то, что, несмотря на советы многих злопыхателей-антисоветчиков, мы не стали топтать наше великое героическое советское прошлое, а напротив, все вместе единой белорусской семьей работаем на то, чтобы усилить и углубить социально-ориентированные, по сути своей социалистические преобразования в стране, и в этом наша сила. Сила, которая сегодня формирует нас и уже более 30 лет работает на укрепление национальной государственности», — поделился первый секретарь.
Подытоживая он подчеркнул, что именно современное поколение время выбрало для развития, созидания и устремленности в будущее. «А дальше, поверьте, будет очень интересно», — сказал Сергей Сыранков. -0-
Фото Татьяны Матусевич.