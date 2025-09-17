Укравшего неизданную музыку Бейонсе мужчину задержали в США

Правоохранители в Атланте, США, задержали мужчину, которого подозревают в краже жесткого диска с неизданными песнями американской певицы Бейонсе. Преступник также похитил планы туров и прочие вещи из внедорожника, который арендовали двое членов ее гастрольной команды.
— Кельвин Эванс был доставлен в тюрьму округа Фултон в Атланте по обвинению в проникновении в транспортное средство с целью совершения кражи и нарушении условий условно-досрочного освобождения, — передает газета New York Post.
Инцидент произошел 8 июля, когда из арендованного Jeep Wagoneer пропали два чемодана. В них находились жесткие диски с промаркированной музыкой, неизданными композициями, сценарными планами шоу, сет-листами выступлений, а также личные вещи общей стоимостью свыше 1000 долларов.
Между тем в начале июля большое количество комментариев на русском языке появилось под постом на странице Бейонсе в Instagram* с фотографиями с концерта в Вашингтоне, на котором артистка выступила в костюме в цветах российского триколора.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.