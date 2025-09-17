Ричмонд
Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского троих сотрудников скорой

Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского троих сотрудников скорой помощи из Ярославской области.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского троих сотрудников скорой помощи из Ярославской области: фельдшеров Наталию Панову и Светлану Глухову, а также водителя Сергея Сивкова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе отмечается, что медалью Луки Крымского посмертно удостоена фельдшер Светлана Глухова за проявленную самоотверженность и верность профессиональному долгу.

Также посмертно награждены фельдшер Наталия Панова и водитель Сергей Сивков за проявленное мужество и преданность профессии.

Ранее Путин наградил орденом «За доблестный труд» физика Гуляева.