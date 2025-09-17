Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского троих сотрудников скорой помощи из Ярославской области: фельдшеров Наталию Панову и Светлану Глухову, а также водителя Сергея Сивкова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
В документе отмечается, что медалью Луки Крымского посмертно удостоена фельдшер Светлана Глухова за проявленную самоотверженность и верность профессиональному долгу.
Также посмертно награждены фельдшер Наталия Панова и водитель Сергей Сивков за проявленное мужество и преданность профессии.
Ранее Путин наградил орденом «За доблестный труд» физика Гуляева.