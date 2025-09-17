В уфимских парках началась осенняя обработка от клещей

В Уфе стартовала сезонная обработка парков и скверов. Специалисты приступили к акарицидным мероприятиям в парках и местах массового отдыха горожан, где особенно высока вероятность встречи с клещами.
Как пояснили в мэрии, осенний период характеризуется вторым пиком активности этих членистоногих. Работы выполняют сотрудники Республиканского центра дезинфекции, которые планируют завершить обработку до 22 сентября при благоприятных погодных условиях.
Напомним, что с начала весенне-летнего сезона в больницы Башкирии уже обратились 9554 человека, пострадавших от укусов клещей. Этот показатель на 17,8% превышает цифры прошлого года.
