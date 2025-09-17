Четыре вида вирусных инфекций выявлены у жителей Ростовской области в сентябре

В Ростовской области в сентябре зарегистрировали четыре вида вирусных инфекций. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства отмечают, что на Дону циркулируют сезонные вирусы негриппозной природы.
— Среди них риновирус, коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус. Несмотря на это, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом пока не превышает пороговых значений, — отмечают в ведомстве.
Однако уже в сентябре-октябре ожидается сезонный подъем заболеваемости.
— Особенно это касается детей, что традиционно связано с формированием коллективов в школах и детских садах.
Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют жителям области сделать прививку от гриппа. Вакцинация особенно важна для детей с шести месяцев, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями, а также работников сферы обслуживания, медицины и образования.
— По состоянию на 12 сентября в области уже привито более 165 тысяч человек, что составляет 4% от общего населения региона. Ни у одного из привитых не зарегистрировано осложнений или неблагоприятных реакций.
Специалисты напоминают, что иммунитет после прививки формируется в течение 2−3 недель. Поэтому важно успеть пройти вакцинацию до начала эпидемического подъема заболеваемости.
