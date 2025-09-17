В Кузбассе определили победителя этапа проекта «Мама-предприниматель»

Жительница кузбасского Анжеро-Судженска Татьяна Чурбакова, воспитывающая двоих сыновей, стала победительницей регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель — 2025». Образовательный курс организован по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития Кузбасса.
«Наши прекрасные женщины не просто создают бизнес — они делают Кузбасс лучше и комфортнее для жизни. Татьяна Чурбакова воспитывает двоих сыновей и занимается производством ремесленных сыров. Продукция Татьяны покорила жюри, и ей присудили победу. На призовой грант она планирует купить современное оборудование и расширить рынки сбыта», — рассказал губернатор региона Илья Середюк.
Победительница также получила возможность претендовать на выход в федеральный этап программы в Москве, где главный приз на развитие бизнеса составляет 1 млн рублей. Помимо победительницы, поддержку от партнеров в виде рекламных сертификатов получили еще три участницы из Кемерова и Белова с проектами в сфере народных промыслов, детской реабилитации и семейного досуга. Отметим, участницы прошли интенсивное обучение, включающее тренинги, лекции, практические занятия, а также бизнес-визиты к успешным женщинам-предпринимателям.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.