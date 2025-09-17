В Кузбассе определили победителя этапа проекта «Мама-предприниматель»

Победительница также получила возможность претендовать на выход в федеральный этап программы в Москве, где главный приз на развитие бизнеса составляет 1 млн рублей. Помимо победительницы, поддержку от партнеров в виде рекламных сертификатов получили еще три участницы из Кемерова и Белова с проектами в сфере народных промыслов, детской реабилитации и семейного досуга. Отметим, участницы прошли интенсивное обучение, включающее тренинги, лекции, практические занятия, а также бизнес-визиты к успешным женщинам-предпринимателям.