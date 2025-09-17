Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль северную сторону и часть западной окраины Купянска в Харьковской области. Об этом в среду, 17 сентября, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».
Центр города после оттеснения армии Украины оказался в «серой зоне». Обе стороны активно используют дроны для взаимных ударов.
— Идут ожесточенные городские бои, — говорится в публикации.
Министерство обороны России официально не комментировало эту информацию.
Ранее российская армия в ходе боев взяла под огневой контроль около пяти километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области.
ВС России также ведут тяжелые бои в Сумской области Украины. Военные продавливают оборону Вооруженных сил Украины, навязывая встречные схватки. При этом украинское командование бросает в бой неопытных новобранцев.
Украинские власти тем временем разработали средство против операций «Поток». Чтобы предотвратить использование подземных трубопроводов российскими штурмовиками, они установили в них колючую проволоку и мины.