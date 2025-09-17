Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: ВС России взяли под контроль часть Купянска, идут ожесточенные бои

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль северную сторону и часть западной окраины Купянска в Харьковской области. Об этом в среду, 17 сентября, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль северную сторону и часть западной окраины Купянска в Харьковской области. Об этом в среду, 17 сентября, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Центр города после оттеснения армии Украины оказался в «серой зоне». Обе стороны активно используют дроны для взаимных ударов.

— Идут ожесточенные городские бои, — говорится в публикации.

Министерство обороны России официально не комментировало эту информацию.

Ранее российская армия в ходе боев взяла под огневой контроль около пяти километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области.

ВС России также ведут тяжелые бои в Сумской области Украины. Военные продавливают оборону Вооруженных сил Украины, навязывая встречные схватки. При этом украинское командование бросает в бой неопытных новобранцев.

Украинские власти тем временем разработали средство против операций «Поток». Чтобы предотвратить использование подземных трубопроводов российскими штурмовиками, они установили в них колючую проволоку и мины.