Взявший под опеку детей погибшего в «Крокусе» брата дал показания в суде

Брат одно из погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», взявший под опеку детей своего родственника, дал показания во втором западном окружном военном суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление одного из участников процесса.
«В суде опросили потерпевшего, чей брат погиб в теракте вместе с женой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после трагедии дети брата и его супруги остались сиротами, поэтому мужчина принял решение взять их под свою опеку. Других подробностей о процессе дачи показаний источник не приводит.
Ранее KP.RU сообщал, что некоторые потерпевшие по делу теракта в «Крокус Сити Холле» не могут сдержать слез во время заседаний и опроса в суде.