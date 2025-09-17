Ричмонд
Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи из Ярославской области

Погибшие сотрудники скорой помощи посмертно награждены медалью Луки Крымского.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского погибших сотрудников скорой помощи из Ярославской области Наталию Панову, Светлану Глухову и Сергея Сивкова. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовых актов.

«За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Глухову Светлану Владимировну — фельдшера отделения скорой медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославской центральной районной больницы (посмертно)», — говорится в указе.

Также награждены посмертно фельдшер и водитель.

Как писал сайт KP.RU, 12 сентября Владимир Путин наградил 12 сотрудников Курской областной станции скорой медицинской помощи медалью Луки Крымского. Уточнялось, что эта медаль вручается медицинским работникам за профессионализм и самоотверженность при спасении пациентов.

Напомним, в феврале в Белгороде водитель «БМВ Х7» проехал перекресток на красный свет и протаранил автомобиль скорой помощи. В результате на месте происшествия погибли два фельдшера — 38-летняя и 45-летняя женщины.