Трамп при принце Уильяме и своей жене обратился к Кейт Миддлтон: «Привет, красавица»

Британская пресса прежде обращала внимание: Трамп вытворил с Карлом III то же, что он делал еще шесть лет назад, во время визита в 2019 году. Президент США обогнал короля при смотре почетного караула. В прошлый раз представители Букингемского дворца уверяли, что такое не является нарушением протокола. На этот раз комментариев не было.