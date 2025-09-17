Трамп при принце Уильяме и своей жене обратился к Кейт Миддлтон: «Привет, красавица»

Дональд Трамп с женой Меланьей прибыл с визитом в Великобританию. Его вертолет на лужайке у резиденции короля Карла III в Виндзоре встречали принц и принцесса Уэльские — Уильям и Кэтрин. СМИ заметили, что беседа была очень теплой. Издание The Sun обратилось к специалисту по чтению по губам, чтобы узнать, о чем они говорили.
Так, президент США поприветствовал принца Уильяма «мой друг», а к его жене Кейт Миддлтон обращение было более личное, комплементарное: «Привет, красавица».
После Трамп говорил только с наследником британского престола и отметил, что давно с ним не общался. На что принц Уильям ответил: «Мы можем поговорить, раз ты приехал». Потом, утверждает The Sun, президент США говорил, что «многое изменилось» и эти перемены «надо наверстывать».
Британская пресса прежде обращала внимание: Трамп вытворил с Карлом III то же, что он делал еще шесть лет назад, во время визита в 2019 году. Президент США обогнал короля при смотре почетного караула. В прошлый раз представители Букингемского дворца уверяли, что такое не является нарушением протокола. На этот раз комментариев не было.
Ранее сайт KP.RU писал, что визит Трампа в Великобританию может быть омрачен протестами против него. Согласно последним сообщениям, демонстранты проводят митинг в Лондоне.