Эколог рассказал, как климатическое потепление меняет регионы России

Эколог Рыбальченко: Опустынивание регионов — естественный процесс потепления.

Источник: Комсомольская правда

Климатическое потепление, которое наблюдается в последние десятилетия, уже начало менять природу. Эколог Илья Рыбальченко объяснил, почему многие говорят об опустынивании в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье. По его словам, то, что сейчас мы видим, — это естественные процессы. Об этом пишет «Царьград».

— Если происходит потепление, то системы могут реагировать совершенно по-разному. Потому что геология, биология, флора, фауна, климат, кругооборот воды — они имеют разные скорости перенастройки, — отметил эколог.

По словам эксперта, одной из причин этого процесса является высыхание Аральского моря, что приводит к распространению солевых и песчаных ветров. Эти ветры несут соли на территорию, где раньше была растительность, что ускоряет процесс выветривания почвы и ее деградацию.

— На 600−800 км от границы происходит засаливание аральской солью. И при потеплении это приводит к тому, что начинают страдать деревья и растительность, — добавил специалист.

Несмотря на эти изменения, Рыбальченко уверен, что катастрофы не будет. Природа адаптируется, и на месте разрушенной растительности могут появиться другие растения, приспособленные к новым климатическим условиям.