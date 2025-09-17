Эколог рассказал, как климатическое потепление меняет регионы России

Климатическое потепление, которое наблюдается в последние десятилетия, уже начало менять природу. Эколог Илья Рыбальченко объяснил, почему многие говорят об опустынивании в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье. По его словам, то, что сейчас мы видим, — это естественные процессы. Об этом пишет «Царьград».