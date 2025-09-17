Стартует прием заявок на конкурс видео «Отец года»

«Мы уделяем особое внимание папам, потому что они играют очень важную роль в жизни и воспитании детей, и это заслуживает уважения и признания. Мы запустили конкурс “Отец года”, чтобы подчеркнуть важность вовлеченного отцовства, которое дарит всей семье радость, поддержку и незабываемые моменты счастья. В День отца мы огласим победителей конкурса и соберем из пользовательского контента видеоролик для федерального эфира», — сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.