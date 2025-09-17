Стартует прием заявок на конкурс видео «Отец года»

Прием заявок на конкурс пользовательского видео «Отец года» запустят 18 сентября. Организатором выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России.
Чтобы стать участником, необходимо снять или выбрать из семейного архива видеоролик продолжительностью до двух минут, где папы проводят время с детьми: играют, учат, вдохновляют, делают обычные вещи необычно. Его нужно опубликовать на личной странице в социальной сети ВКонтакте, поставить хештег и подписать: участвую в конкурсе #отецгода2025.
«Мы уделяем особое внимание папам, потому что они играют очень важную роль в жизни и воспитании детей, и это заслуживает уважения и признания. Мы запустили конкурс “Отец года”, чтобы подчеркнуть важность вовлеченного отцовства, которое дарит всей семье радость, поддержку и незабываемые моменты счастья. В День отца мы огласим победителей конкурса и соберем из пользовательского контента видеоролик для федерального эфира», — сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Главный приз — семейный сертификат на проживание в одном из отелей, который предоставит партнер конкурса Cosmos Hotel Group. Другие партнеры создали специальные номинации, в которых они отметят лучшее, по их мнению, видео.
Прием заявок продлится до 9 октября 2025 года на сайте отецгода2025.рф. С 10 по 15 октября там же состоится народное голосование, по итогам которого будут выбраны пять финалистов. А кому достанется титул «Отец года», определят дети: они соберутся вместе 17 октября и дадут честную оценку. Итоги будут опубликованы в День отца, 19 октября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.