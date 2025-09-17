Глава профсоюза про День народного единства: это не только история, но и ориентиры будущего

Она подчеркнула, что сегодня мы живем в мирной и благополучной стране. «Мы не переживаем за наших детей, уверены в безопасности и в нашем будущем. И наших трудовых побед мы достигаем не на полях боя, а на своих рабочих местах, когда мы вместе с вами работаем на результат, когда мы поддерживаем друг друга и делаем все для того, чтобы сохранить и приумножить благополучие нашей страны», — сказала председатель.