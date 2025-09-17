Ричмонд
Глава профсоюза про День народного единства: это не только история, но и ориентиры будущего

«Сколько было трудностей, вызовов и преград. Наш народ все преодолел. Белорусы победили в страшнейшей войне, восстановили страну из руин. И это все благодаря тому, что в самые тяжелые периоды мы с вами были едины», — отметила Татьяна Якубович.

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что значит День народного единства для белорусов, рассказала во время Форума патриотических сил во Дворце спорта председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодняшний праздник — это не только дань уважения нашей истории. Этот день дает нам ориентиры и точки роста для настоящего и будущего», — подчеркнула она.

Председатель предложила всем присутствующим оглянуться в историю своих семей и страны. «Сколько было трудностей, вызовов и преград. Наш народ все преодолел. Белорусы победили в страшнейшей войне, восстановили страну из руин. И это все благодаря тому, что в самые тяжелые периоды мы с вами были едины», — отметила Татьяна Якубович.

Она подчеркнула, что сегодня мы живем в мирной и благополучной стране. «Мы не переживаем за наших детей, уверены в безопасности и в нашем будущем. И наших трудовых побед мы достигаем не на полях боя, а на своих рабочих местах, когда мы вместе с вами работаем на результат, когда мы поддерживаем друг друга и делаем все для того, чтобы сохранить и приумножить благополучие нашей страны», — сказала председатель.

Татьяна Якубович добавила, что сегодня профсоюзы объединяют миллионы работников. «И каждый из них имеет поддержку и опору. И, как требует наш Президент, самое главное — это справедливое отношение к людям», — подчеркнула она.

Председатель поблагодарила белорусов за их труд, веру в профессии и будущее. «Пусть День народного единства будет символом нашего сплочения и силой справедливости и процветания», — обратилась к присутствующим она. -0-

Фото Татьяны Матусевич.