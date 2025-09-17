«Это не нудное чтение под копирку». Марзалюк рассказал, в чем кроется смысл идеологии

Говоря про белорусское единство, Игорь Марзалюк отметил, что оно тесно связано с уважением к другим людям вне зависимости от их вероисповедания или языка, на котором они говорят. «Мы не дискриминируем человека из-за того, что у него другой разрез глаз, другой язык или другая религия. Наоборот, мы даем возможность развиваться. БССР была уникальной республикой, особенно в 1920-х годах, потому что было четыре государственных языка. Больше в Советском Союзе такого не было нигде и ни у кого», — привел пример из истории Игорь Марзалюк. -0-