«Это не нудное чтение под копирку». Марзалюк рассказал, в чем кроется смысл идеологии

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идеология представляет собой целый комплекс различных составляющих, а идеологическая работа не заключается в нудном чтении под копирку. Об этом журналистам заявил депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк после встречи с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.
«Идеология — это та система ценностей, которая органично принимается всем обществом. Многие не понимают, в чем разница между партийной идеологией и идеологией как системой ценностей. То, что мы называем идеологией, американцы называют американским образом жизни. Европейцы называют это европейскими ценностями. Есть определенный набор ценностей, которые мы разделяем. Тогда можно говорить о том, что существует идеологически однородная территория», — сказал Игорь Марзалюк.
По словам депутата, идеология как система ценностей — «это не нудное чтение под копирку», а то, что реализуется через различные программы, работу Всебелорусского народного собрания, законодательную практику. «Глубоко ошибаются те, кто думает, что это что-то выдуманное. На самом деле это как раз возможность объяснять людям те вещи, многие из которых они воспринимают и поддерживают», — подчеркнул он.
Говоря про белорусское единство, Игорь Марзалюк отметил, что оно тесно связано с уважением к другим людям вне зависимости от их вероисповедания или языка, на котором они говорят. «Мы не дискриминируем человека из-за того, что у него другой разрез глаз, другой язык или другая религия. Наоборот, мы даем возможность развиваться. БССР была уникальной республикой, особенно в 1920-х годах, потому что было четыре государственных языка. Больше в Советском Союзе такого не было нигде и ни у кого», — привел пример из истории Игорь Марзалюк. -0-