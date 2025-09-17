Путин отметил действия двух гвардейских полков в зоне СВО

Путин выразил уверенность, что военнослужащие-гвардейцы продолжат хранить верность присяге, с честью служить родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. Президент также пожелал командованию и личному составу полков крепкого здоровья и успехов в службе.