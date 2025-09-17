Ричмонд
Путин отметил действия двух гвардейских полков в зоне СВО

Путин направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу гвардейских полков в связи с присвоением им почетного наименования «гвардейский».

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 91-го гвардейского саперного и 31-го гвардейского инженерно-саперного полков в связи с присвоением им почетного наименования «гвардейский». Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

В телеграмме отмечается, что это звание является признанием особых заслуг, мужества, стойкости и героизма воинов, проявленных при защите Отечества и интересов России.

«Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе СВО служат примером выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность, что военнослужащие-гвардейцы продолжат хранить верность присяге, с честью служить родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. Президент также пожелал командованию и личному составу полков крепкого здоровья и успехов в службе.

Ранее Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского троих сотрудников скорой.