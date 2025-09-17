Ричмонд
Мэр Львова заявил, что в его кабинете обнаружили прослушивающее устройство

Садовой не исключает, что за прослушкой стоят украинские спецслужбы.

Источник: Аргументы и факты

Львовский градоначальник Андрей Садовой сообщил в своем Telegram-канале, что в его кабинете было найдено прослушивающее устройство.

«В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон… Кому и зачем это нужно, должны выяснить правоохранители», — говорится в его публикации.

По словам градоначальника, на данный момент неизвестно, причастны ли иностранные спецслужбы к прослушке в его кабинете. При этом Садовой не исключает, что за прослушкой могут стоять и украинские спецслужбы.

Мэр Львова потребовал проведения расследования по данному инциденту.

Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому, обнаружили прослушивающее устройство.