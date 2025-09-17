Ричмонд
В Свердловской области стартовал этап конкурса «Безопасное колесо»

В соревнованиях участвуют более 200 юных инспекторов дорожного движения из 60 муниципалитетов.

Более 200 юных инспекторов дорожного движения соревнуются в Свердловской области в региональном этапе Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Мероприятия соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соревнования стартовали 16 сентября и продлятся три дня. За звание лучших в оздоровительном комплексе «Гагаринский» в Первоуральске соревнуются ребята из 60 муниципалитетов региона. Победители представят область на всероссийском финале в Анапе в начале октября.

Для участников проводят серьезные испытания, в числе которых прохождение автогородка, проверка знаний правил дорожного движения и экзамен по оказанию первой медицинской помощи, также в программу включено управление электросамокатом. Конкурс оценивает жюри, в состав которого вошли представители региональной Госавтоинспекции и областного Дворца молодежи.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.