Журналисты заметили странное поведение Кейт Миддлтон на встрече с Трампами

Кейт Миддлтон смутилась и не взяла за руку принца Уильяма во время встречи с четой Трампов. На это странное поведение принцессы Уэльской обратили внимание Mirror и королевский эксперт Брюс Дарем.
Принц и принцесса Уэльские встретились с Дональдом и Меланией Трамп после их прибытия в Виндзор. Дарем обратил внимание на смущение Кэтрин в этот момент.
— Когда они отходят от вертолета, Кейт Миддлтон замечает, как Дональд и Мелания берут друг друга за руки, но затем она не решается взять за руку Уильяма. Вместо этого она решает перебирать сумочку в руках, — приводя слова эксперта в материале.
В тот же день чета Трампов опоздала на 15 минут на встречу с принцем и принцессой Уэльскими, Уильямом и Кейт Миддлтон, в Виндзоре. Одетая в бордовое платье Миддлтон вместе с Уильямом приветствовала прибывших, после чего Трампа и его жену отвезли на встречу с королем Великобритании Карлом III.
После эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг поделился тем, о чем глава Белого дома сказал своей супруге после прибытия в Великобританию.
Около 16:00 в центре Лондона начался массовый протест, направленный против визита Дональда Трампа в Великобританию. Участники акции несли плакаты с надписями «Долой Трампа», «Нет — расизму, нет — Трампу», «Долой ядерные бомбы Трампа» и «Остановим геноцид в Газе».