Журналисты заметили странное поведение Кейт Миддлтон на встрече с Трампами

В тот же день чета Трампов опоздала на 15 минут на встречу с принцем и принцессой Уэльскими, Уильямом и Кейт Миддлтон, в Виндзоре. Одетая в бордовое платье Миддлтон вместе с Уильямом приветствовала прибывших, после чего Трампа и его жену отвезли на встречу с королем Великобритании Карлом III.