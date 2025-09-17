«Во имя спокойствия наших детей». Чемоданова о том, почему белорусам важно объединяться

Ольга Чемоданова уверена, что единство не рождается само по себе, оно строится на доверии, на честных разговорах, на понимании друг друга. «И сегодня, когда все меняется, вокруг много вызовов и угроз, настало время объединяться. Не по принуждению, а по выбору. Во имя спокойствия наших детей. Ради стабильности и развития экономики, культуры, образования, — подчеркнула она. — И каждый из вас может это сделать через свои маленькие поступки, которые превращаются в большую силу. И эта сила — тихая, ежедневная, настойчивая — делает нашу страну непоколебимой».