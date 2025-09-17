«Во имя спокойствия наших детей». Чемоданова о том, почему белорусам важно объединяться

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам важно объединяться во имя своих же детей, ради стабильности и развития экономики, культуры, образования, отметила председатель Белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова во время Форума патриотических сил Беларуси во Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
По ее словам, 17 сентября — историческая дата, которая свела воедино народ, объединила общую культуру, общий дом, воссоединила Западную Беларусь с Белорусской СССР. Но главное — это праздник уважения и памяти предков, заботы друг о друге, ответственности за будущее своей страны.
«Василий Корж, Сергей Притыцкий, Вера Хоружая, Максим Танк. Этот список можно продолжать долго. Мы помним и чтим тех, кто боролся за свою землю и культуру. Мы помним о тех испытаниях и горечи утрат, которые пережили наши семьи. Мы никогда не забудем имена, чтобы не повторить ошибок прошлого. Память — ориентир», — сказала Ольга Чемоданова.
Она призвала помнить о ценностях, которые объединяют: язык, традиции, трудолюбие, земля, Родина.
Председатель Белорусской партии «Белая Русь» отметила, что накануне Дня народного единства мемориальную зону бывшего концлагеря Береза-Картузская предложено объявить всебелорусским местом памяти жертв польской оккупации. Это концлагерь, где с 1934 по 1939 год подвергались пыткам и страданиям тысячи пленных. Главной задачей польского режима было довести людей до крайнего психологического и физического состояния, стереть как личность, чтобы они чувствовали себя ненужными, бессловесными и, самое главное, — не могли в тот момент участвовать ни в какой политической борьбе. «Это людское горе, которое невозможно вычеркнуть из памяти наших людей», — подчеркнула она.
Ольга Чемоданова уверена, что единство не рождается само по себе, оно строится на доверии, на честных разговорах, на понимании друг друга. «И сегодня, когда все меняется, вокруг много вызовов и угроз, настало время объединяться. Не по принуждению, а по выбору. Во имя спокойствия наших детей. Ради стабильности и развития экономики, культуры, образования, — подчеркнула она. — И каждый из вас может это сделать через свои маленькие поступки, которые превращаются в большую силу. И эта сила — тихая, ежедневная, настойчивая — делает нашу страну непоколебимой».
Председатель Белорусской партии «Белая Русь» заключила: «Няхай адзiнства будзе не святам у календары, а жывой сiлай, якая павядзе нас наперад».-0-
Фото Татьяны Матусевич.